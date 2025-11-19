Rząd Tuska chciał sprzedać hotel Schwanen. Gliński: Niebywały skandal!

Przed chwilą na sejmowej Komisji Kultury wicemin. Wróbel przyznał, że MKiDN usiłuje sprzedać hotel Schwanen zakupiony przez nasz rząd na potrzeby Muzeum Polskiego w Rapperswil i Instytutu Pileckiego! Niebywały skandal i marnotrawstwo środków publicznych…” - poinformował na platformie X były wicepremier prof. Piotr Gliński. Całą sprawę jako pierwszy ujawnił portal wpolityce.pl.

Muzeum Polskie w Rapperswilu to najstarsza polska instytucja muzealna poza granicami kraju, która ma ponad 150-letnią historię i gromadzi cenne zbiory.

Piotr Gliński przeznaczył na hotel 120 milionów złotych. Planowany był tam kompleks muzealno-wydarzeniowo-hotelowy, który miał promować polską kulturę i historię.

Portal wPolityce.pl dotarł do pisma, w którym minister kultury Marta Cienkowska potwierdza wycofanie się z zapisów listu intencyjnego.

Sprzedać bo polskie?

Co się dzieje z oddziałem Instytutu Pileckiego w Rapperswil? Tam zostały zainwestowane środki publiczne. Od dwóch lat ten oddział nie działa. Zakupiony przez państwo polskie budynek stoi praktycznie pusty i bezczynny — relacjonuje portal w polityce słowa prof. Piotra Glińskiego na posiedzeniu Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

Jest odpowiedź

Wiceminister Maciej Wróbel krótko odniósł się do pytania Piotra Glińskiego i zaznaczył, że dyrektor IP podjął próbę sprzedaży hotelu Schwanen.

Jeśli chodzi o hotel Schwanen, to dyrektor zlecił operat szacunkowy i podjął próbę sprzedaży obiektu

„Marnotrawstwo środków publicznych”!

Piotr Gliński skomentował informacje wiceministra Wróbla w mediach społecznościowych, zaznaczając, że sprzedaż hotelu Schwanen to „marnotrawstwo środków publicznych”.

wpolityce, jb

