Rybnik. 40-hektarów wystawione na sprzedaż pod inwestycje

Samorząd Rybnika ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż 40-hektarowego terenu inwestycyjnego, położonego przy przebiegającej przez miasto Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna. Przetarg, w którym cenę wywoławczą określono na ponad 16,3 mln zł, odbędzie się 24 marca przyszłego roku

Mówimy o rekordowym przetargu jeżeli chodzi o powierzchnię oferowaną dla inwestorów przez Miasto Rybnik. Liczę, że już niebawem będzie to obszar gospodarczy, w którym pracę znajdzie wiele osób nie tylko z Rybnika, ale z całej naszej aglomeracji - skomentował we wtorek prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Oferowany w przetargu teren leży w granicach trzech rybnickich dzielnic - Kłokocin, Gotartowice i Boguszowice Stare. W zdecydowanej większości (ok. 38,5 ha) teren należy do Skarbu Państwa, dlatego wszelkie działania i forma przetargu musiały być uzgodnione z wojewodą śląskim.

Jak wyjaśniają rybniccy samorządowcy, przez wiele lat zagospodarowanie tego terenu było niemożliwe. Miasto podejmowało próby komunalizacji tego obszaru, nie było jednak na to zgody wojewody.

Przełomowa była decyzja o budowie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej. Już wówczas zmieniony został kierunek działań dla tego obszaru. Zaproponowane przez nas rozwiązania zyskały akceptację wojewody śląskiego i dlatego dziś możemy mówić o rekordowym przetargu jeżeli chodzi o powierzchnię - wyjaśnił prezydent miasta. Przetarg odbędzie się 24 marca 2022 r., zaś wadium należy wpłacać do 18 marca 2022 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 mln 320 tys. zł, w tym grunt Skarbu Państwa wart jest 15 mln 610 tys. zł netto, a grunt miasta 710 tys. zł netto.

Dla rybnickiego samorządu kluczowa jest aktywizacja gospodarcza tego terenu - dlatego przyszły nabywca ma obowiązek zabudowy nieruchomości budynkami w co najmniej 20 procentach w ciągu 48 miesięcy od kupna terenu oraz w co najmniej 40 proc. w ciągu 84 miesięcy. Będzie także zobowiązany do budowy kilometra drogi, który skomunikuje teren inwestycyjny z węzłem drogi wojewódzkiej nr 935 „Gotartowicka”.

Pracownicy Urzędu Miasta Rybnika prowadzili wcześniej uzgodnienia dotyczące uzbrojenia tego terenu z gestorami sieci. Zawarto także porozumienia z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które pozwalają na dotarcie do większej liczby potencjalnych inwestorów. W najbliższym czasie pojawią się ogłoszenia z ofertą przetargu na wiodących stronach internetowych zawierających informacje o nieruchomościach inwestycyjnych.

PAP/mt