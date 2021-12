Co z inwestycjami? "Opanowanie inflacji - niezwykle istotne"

Opanowanie tendencji inflacyjnych będzie niezwykle istotne w kontekście przyszłorocznych inwestycji, bo wpływa to na kosztorysy, przygotowanie projektów i stabilność w ich realizacji - powiedziała podczas rozmowy profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Prof. Czerwińska w rozmowie z PAP podkreśliła, że zauważalne są pozytywne sygnały w kontekście odbicia gospodarczego w 2022 roku.

„Widzimy, że dynamika wzrostu PKB jest imponująca, natomiast trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby to odbicie gospodarcze było trwałe. Mam na myśli tutaj wszelkie programy inwestycyjne skierowane na digitalizację i działania wspierające duże inwestycje w obszarze klimatu oraz środowiska, na co szczególny nacisk kładzie Unia Europejska” – powiedziała i dodała, że „jeżeli tego poziomu dynamiki wzrostu dochowamy, to te perspektywy dla mnie rysują się optymistycznie”.

W ocenie prof. Czerwińskiej jednym z czynników wpływających na hamowanie dynamiki gospodarczej w Polsce są globalne trendy, które mają miejsce na rynku cen energii.

„Kolejnym czynnikiem jest inflacja. Opanowanie tendencji inflacyjnych będzie niezwykle istotne w kontekście przyszłorocznych inwestycji, bo to wpływa na kosztorysy, przygotowanie projektów i stabilność w ich realizacji” – podkreśliła.

„Z jednej strony należy obserwować otoczenie makrogospodarcze i mega trendy poza Polską, a z drugiej przygotować się i mieć pod kontrolą procesy inflacyjne. Co prawda w większości krajów ta inflacja w ostatnim czasie jest rekordowo wysoka, niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że powinna być kontrolowana przynajmniej w tej średniej perspektywie” – podsumowała.

PAP/ as/