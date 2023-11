Długofalowy rozwój dzięki inwestycjom

W ciągu ostatnich trzech dekad Polska osiągnęła bezprecedensowy sukces gospodarczy i rozwojowy. W tym okresie PKB naszego kraju zwiększył się ponadtrzykrotnie. Tym samym proces doganiania państw zachodnich pod względem poziomu życia stał się faktem. Obecnie PKB Polski per capita utrzymuje się na poziomie około 80 proc. średniej unijnej, stopa bezrobocia należy do najniższych w całej Wspólnocie, a inwestycje infrastrukturalne powodują, że krajowa sieć transportowa nie odstaje od państw starej Unii – pisze Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Aspiracją naszego kraju powinno być utrzymanie wysokiego tempa rozwoju i wzrostu gospodarczego skutkującego systematycznym zwiększaniem zamożności polskich rodzin.

Realizacja tych ambicji skutkowałaby ponownym potrojeniem wartości polskiej gospodarki do 2050 r. W efekcie nasz kraj uplasowałby się tuż za gospodarczym podium Unii Europejskiej. Najważniejszym elementem, niezbędnym do realizacji tego historycznego zadania, jest przemyślana i stabilna polityka gospodarcza, wspierająca rozwój inwestycji, realizowana przy aktywnej obecności państwa. Zarówno w krótszym, jak i wieloletnim horyzoncie.

Trzy dekady wzrostu

Ostatnich 30 lat było w historii Polski wyjątkowym czasem. Perspektywy, które otworzyły się po 1989 r., a szczególnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej w roku 2004, wykorzystaliśmy w stopniu, który jest stawiany za wzór w debatach ekonomicznych we wszystkich zakątkach świata.

Kluczem były pracowitość oraz zaradność Polaków, wsparte stabilnym i przewidywalnym otoczeniem zarówno w sferze bezpieczeństwa, jak i polityki wewnętrznej, międzynarodowej oraz gospodarczej.

Ten stan rzeczy został zakłócony najpierw przez pandemię COVID-19, a po dwóch latach jej trwania, wielomiesięcznym lockdownie i utrudnieniach w globalnych łańcuchach dostaw, przez rosyjską agresję na Ukrainę. Ten barbarzyński akt doprowadził do kryzysu humanitarnego za wschodnią granicą Polski i równocześnie przyczynił się do zwiększenia niepewności w całym regionie, m.in. przez destabilizację cen na rynkach energii.

Kombinacja okoliczności, takich jak globalna pandemia, agresja Rosji na Ukrainę, a także innych napięć geopolitycznych poskutkowała niedoborami energii, szybko rosnącą inflacją i spowolnieniem gospodarczym. Dziś sytuacja w krajowej gospodarce zaczyna wyglądać bardziej optymistycznie. Dane z wielu źródeł wskazują, że po szoku inflacyjnym nadszedł czas dezinflacji i powrotu do większej stabilności. Ekonomiści PKO Banku Polskiego przewidują, że każdy kolejny kwartał 2023 r. przyniesie stopniowe ożywienie krajowej gospodarki, a wzrost PKB w 2024 r. przekroczy 3 proc. Wyraźnie umacnia się także złoty – wskazuje to jednoznacznie, że nad Wisłę powróciło zaufanie międzynarodowych rynków. Udało nam się również uniknąć czarnego scenariusza rozwoju kryzysu energetycznego, choć to dopiero wygrana bitwa, a nie wojna.

Paliwo do systematycznego rozwoju – inwestycje

Najważniejszym pytaniem, które wymaga przemyślanej odpowiedzi, powinno być teraz to, na jakich filarach oprzeć dalszy wzrost, co ma być jego głównym motorem napędowym w nadchodzących latach i dekadach. Wyzwań, które stoją przed Polską i jej gospodarką, jest wiele. Mowa m.in. o demografii i migracji, sprawiedliwej transformacji energetycznej czy też właściwym wykorzystaniu możliwości, które dają gospodarka cyfrowa i coraz bardziej obecna w naszym życiu sztuczna inteligencja. Istotne będzie też zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie i jej integracja ze strukturami europejskimi oraz transatlantyckimi, a także określenie roli Polski i krajowych firm w jej odbudowie. To niezmiernie ważne wyzwania na ścieżce rozwoju gospodarczego Polski. Ja jednak chciałbym się skupić na kwestii zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca z wielkim potencjałem inwestycyjnym.

W czerwcu 2023 r. legenda Doliny Krzemowej, firma Intel, ogłosiła plan budowy Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników w Polsce. Łącznie nakłady inwestycyjne globalnego giganta sięgną nawet 4,6 mld dol., czyli prawie 20 mld zł, a pracę przy projekcie znajdzie kilka tysięcy osób. Nowy zakład pomoże sprostać przewidywanemu przyszłemu wzrostowi zapotrzebowania na półprzewodnikowe układy scalone i wpisuje się w plany Unii Europejskiej stworzenia bardziej odpornego łańcucha dostaw półprzewodników. Inwestycja Intela to dobry przykład tego, o co powinniśmy zabiegać. A są to inwestycje w sektory nowoczesnych technologii o wysokiej wartości dodanej, które wykorzystują globalny trend geograficznego skracania łańcuchów dostaw. Aby zwiększyć atrakcyjność Polski w tym aspekcie, należy wzmocnić infrastrukturę m.in. w kontekście dostępu do tańszej, zielonej energii oraz bliskości węzłów komunikacyjnych, zapewnić dostęp do wykwalifikowanych pracowników, w tym zagwarantować stabilność otoczenia makroekonomicznego i legislacyjnego. To zadania, z których, jak pokazały ostatnie lata, potrafimy się bardzo dobrze wywiązywać.

Polska gospodarka mimo okresu spowolnienia pozytywnie zaskakuje, zwłaszcza w kontekście inwestycji. Stabilny wzrost nakładów inwestycyjnych, połączony z tradycyjną już odpornością eksportu i odbudowującą się konsumpcją, zapowiada solidny wzrost PKB w 2024 r. Polska jest jednym z beneficjentów skracania łańcuchów dostaw wpływających na rozwój eksportu, ale na naszą korzyść działają także stabilność na rynku pracy, młody i cenny kapitał ludzki, mocno zdywersyfikowana gospodarka. Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gospodarek w Europie. To atuty, na które zapracowaliśmy sobie w ostatnich latach i które powinniśmy dziś z całą mocą wykorzystywać. Od decyzji podjętych dziś zależy to, czy Polska będzie kontynuować swój wzrost jutro i w kolejnych dekadach. Potencjał Polski jest ogromny i musimy go dobrze wykorzystać.

Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO Banku Polskiego SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika