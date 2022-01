Będzie spotkanie ws. współpracy partii z platformami społecznościowymi

Współpraca partii politycznych z międzynarodowymi platformami społecznościowymi będzie głównym tematem roboczego spotkania sekretarza stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusza Cieszyńskiego z przedstawicielami wszystkich środowisk parlamentarnych - poinformował PAP Wydział Promocji Polityki Cyfrowej kancelarii premiera

W piątek (14.01) w Sejmie odbędzie się spotkanie robocze, w którym udział wezmą sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Konsultacje będą dotyczyły m.in. sposobów współpracy partii politycznych z międzynarodowymi platformami społecznościowymi - poinformowano w komunikacie przesłanym PAP w czwartek.

Jak sprecyzowano, „politycy spotkają się w związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej dotyczącym przejrzystości i targetowania reklamy politycznej oraz stanowiskiem rządu RP do tego dokumentu”. „Spotkanie to również odpowiedź na ostatnie działania Facebooka, podjęte w stosunku do profili partii Konfederacja” - dodano.

KPRM zwrócił uwagę, że będą to pierwsze tego typu konsultacje, a w piątek „poruszone zostaną kwestie prac, jakie trwają w związku z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi szczegółowych regulacji, jakimi mają zostać objęte reklamy polityczne”. Zapewniono jednocześnie, że to spotkanie zapoczątkuje „szerokie konsultacje społecznych zaplanowane przez KPRM”.

Projekt rozporządzenia opublikowany przez Komisję Europejską pod koniec ubiegłego roku dotyczy zarówno świadczenia usług reklamy politycznej, jak i ochrony danych osobowych. Rozporządzenie wprowadza m.in. zharmonizowane przepisy gwarantujące wysoki poziom przejrzystości usług reklamy politycznej i usług powiązanych w Unii Europejskiej”\ - czytamy.

Celem piątkowego spotkania z przedstawicielami partii politycznych jest także - jak napisano - „dyskusja na temat działalności platform cyfrowych (VLOP) i ich wpływu na debatę polityczną w Polsce”.

Według KPRM, zaproszenia na spotkanie przyjęły wszystkie kluby i koła parlamentarne. Poinformowano też, że spotkanie odbędzie się bez udziału mediów, natomiast po spotkaniu zaplanowana jest konferencja prasowa z udziałem odpowiedzialnego w rządzie za cyfryzację Janusza Cieszyńskiego.

W środę 5 stycznia Facebook usunął oficjalny profil partii Konfederacja.

Zgodnie z cytowanym w zeszłym tygodniu oświadczeniem biura prasowego portalu społecznościowego, strona partii Konfederacja została usunięta z powodu powtarzających się naruszeń zasad Facebooka dotyczących mowy nienawiści poprzez publikowanie „treści bezpośrednio atakujących inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak narodowość czy orientacja seksualna” oraz zasad dotyczących dezinformacji na temat COVID-19, „a w szczególności fałszywych twierdzeń o tym, że maski nie ograniczają rozprzestrzeniania się choroby, że śmiertelność COVID-19 jest taka sama lub niższa niż grypy, a także że szczepionki na COVID-19 nie zapewniają żadnej odporności i są nieefektywne”.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oceniał wówczas, że usunięcie przez Facebook profilu formacji to „ingerencja w polską demokrację nie na rzecz prawdy, tylko na rzecz zawężenia swobody debaty i wyboru politycznego”.

„Decyzja o zamknięciu profilu Konfederacji na Facebooku uderza w podstawowe wartości demokratyczne” – skomentował wtedy na swoim profilu w tym serwisie premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek przed południem Konfederacja informowała, że jej koło poselskie chcąc komunikować się z wyborcami i sympatykami uruchomiło oficjalny profil na Facebooku. Jednak Facebook usunął ten profil po kilku godzinach jego funkcjonowania.

„Uważamy tę decyzję za całkowicie bezpodstawną i skandaliczną” - napisali posłowie Konfederacji w przekazanym PAP we wtorek wieczorem oświadczeniu. Jak poinformowali, „podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania naszego profilu”. „Nie ma w polskim prawie przyzwolenia na cenzurę prewencyjną” - podkreślili w oświadczeniu.

W piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oświadczył, że „to jest najlepszy czas, aby przyspieszyć prace nad projektem przepisów o wolności słowa w internecie i jak najszybciej skierować go do Sejmu”. Prace nad projektem rozpoczęły się ponad rok temu. Z kolei Konfederacja zaprezentowała własny projekt ustawy nakładający olbrzymie kary finansowe za „cenzurę partii politycznych ze strony mediów społecznościowych”.

PAP/KG