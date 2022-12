Cieszyński ostro do Huawei: Ktoś ma nieczyste intencje

Minister Janusz Cieszyński udzielił niedawno wywiadu DGP na temat chińskiego Tik Toka. Entuzjastycznie w mediach społecznościowych zareagował przedstawiciel Huawei. Ale Cieszyński odciął się i ostro zarzucił manipulację

Na pytanie, czy TikTok jest bezpieczną aplikacją, Cieszyński zwrócił uwagę, że trwają analizy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Artykuł postanowił na Linkedinie opublikować i skomentować przedstawiciel innego, chińskiego koncernu Huawei - Rafał Jaczyński. I to właśnie pod jego postem nawiązała się wymiana zdań.

Sam fakt, że [urządzenie] pochodzi od chińskiego producenta, nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa” powiedział Janusz Cieszynski. I jak tu nie wierzyć w magię Świąt? Trzeba wierzyć, bo jeszcze trzy tygodnie temu pan minister twierdził, że technologia ma narodowość. A rok temu, że „to, skąd sprzęt pochodzi, ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jego użytkownika. W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej, zwłaszcza takiej jak sieci 5G, to jest szczególnie istotne”. No, ale to było dwa Boże Narodzenia, jedną Wielkanoc i 53876235 prób nowelizacji KSC temu - stwierdził ironicznie Jaczyński.