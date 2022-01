Soloch o wycieku danych: Nie dotyczy informacji niejawnych

Niedobrze, że doszło do wycieku danych z Wojska Polskiego, ale z całą pewnością nie jest to wyciek informacji niejawnych dotyczących zdolności bojowych naszych jednostek, ich uposażenia czy gotowości bojowej - powiedział szef BBN Paweł Soloch

Soloch został w poniedziałek zapytany na antenie Programu 1 Polskiego Radia o wyciek bazy zasobów Wojska Polskiego, o czym pisał Onet. Przekazał, że otrzymał z MON wstępne informacje, a teraz czeka jeszcze na informacje szczegółowe.

Doszło do wycieku informacji. (…) Według wiedzy, którą w tej chwili posiadamy, to były informacje nietajne z Inspektoratu Wsparcia, które nie są informacjami na temat uposażenia poszczególnych jednostek, zapasów amunicji, sprawności sprzętu - powiedział szef BBN. „Oczywiście niedobrym jest to, że doszło do takiego wycieku, ale nie mamy podstaw, żeby nie wierzyć, a szczegółowe informacje będziemy mieli w najbliższych dni, według informacji MON-u, to nie jest wyciek informacji niejawnych, a z całą pewnością nie jest to wyciek informacji dotyczących rzeczywistych zdolności bojowych naszych jednostek, ich uposażenia, gotowości bojowej” - dodał.