OZE jak na Polskę to drożyzna - twierdzi 63 proc. badanych

63 proc. badanych Polaków wskazało, że wysokie koszty inwestycji w urządzenia OZE są główną barierą korzystania ze źródeł odnawialnych - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia. Tymczasem dopłaty przez państwo do OZE finansowane są z wydobycia i spalania węgla i ściągane od spółek energetycznych w formie certyfikatów CO2

Do prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) dokładają się więc wszyscy podatnicy, pokrywając w szybkim tempie ostatnio rosnące ceny energii elektrycznej. Natomiast według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są jednak wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z OZE. Zadeklarowało tak 63 proc. respondentów.

Na niewystarczające wsparcie ze strony państw wskazało 52 proc. ankietowanych; a na bariery techniczne związane z przyłączeniem nowych źródeł energii - 37 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: bariery biurokratyczne (34 proc.), zbyt mało informacji o ofercie (31 proc.), brak zainteresowania ludzi energią odnawialną (29 proc.), niedostateczna edukacja konsumencka (28 proc.).

Z kolei co czwarty badany Polak (26 proc.) nie jest przekonany, że korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do rozwiązania globalnych problemów związanych z klimatem. Ci, którzy wybierają energię odnawialną, robią to głównie ze względu na możliwe oszczędności - wskazano we wtorkowej informacji ARC Rynek i Opinia.

Wdrażanie modelu zrównoważonej konsumpcji staje się szczególnie istotne w kontekście tego, iż udział w nadmiernym zużyciu surowców naturalnych mają nie tylko różnego typu przedsiębiorstwa, ale również konsumenci - wskazała cytowana w informacji dr Sobocińska. Według niej zrównoważona konsumpcja związana m.in. z kształtowaniem się odpowiedzialnego społeczeństwa, „stanowi odpowiedź na nadkonsumpcję”.

Badanie zrealizował na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. firma ARC Rynek i Opinia metodą CAWI wśród 1020 Polaków w wieku 18-65 lat. Objęło próbę reprezentatywną pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

