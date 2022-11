Pracownicy nie czują wsparcia firm w związku z inflacją

Wsparcia ze strony pracodawcy w walce z efektami inflacji nie odczuwa 76 proc. pracowników, a 38 proc. aktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia - wynika z badania serwisu Pracuj.pl.

44 proc. respondentów odbyło w ciągu roku rozmowę w sprawie podwyżki. Wśród badanych mających kredyty, 4 na 10 podejmowało się dodatkowych zleceń, by dorobić do pensji - wskazano w badaniu „Praca w czasach zmian” serwisu Pracuj.pl.

Dodano, że 18 proc. Polaków jest w stanie utrzymać się bez pracy z odłożonych środków przez maksymalnie miesiąc, a 36 proc. - najwyżej dwa miesiące. Ponad połowa pytanych ma środki, które pozwoliłyby się im utrzymać przez cztery miesiące.

Wzrost inflacji powoduje presję płacową ze strony pracowników, którzy chcą +podwyżki inflacyjnej+, czyli utrzymania poziomu realnych zarobków” - zwrócono uwagę we wtorkowej informacji Pracuj.pl. Wskazano, że 76 proc. pracowników nie odczuwa wsparcia od pracodawcy w walce z efektami inflacji.

Z kolei 78 proc. respondentów twierdzi, że przez inflację obecna pensja starczy im na mniej niż rok temu, a 51 proc. przyznaje, że ich gotowość do szukania nowego pracodawcy wzrosła w ciągu 12 miesięcy.

Badanie wykazało, że 35 proc. pracujących Polaków zadeklarowało posiadanie kredytu opartego o zmienną stopę procentową. „Aż 59 proc. badanych posiadających kredyty o zmiennej stopie procentowej zastanawia się nad zmianą pracy na lepiej płatną” - dodano. Natomiast ponad 4 na 10 przyznaje, że podejmowało się dodatkowej pracy lub zleceń, by poprawić domowy budżet.

Pracodawca nie może wykorzystywać trudnej sytuacji zatrudnionych u niego osób, by osiągać jakieś korzyści, np. by wymagać więcej od specjalisty lub specjalistki, którym bardzo zależy na utrzymaniu obecnego stanowiska pracy” - uważa, cytowana we wtorkowej informacji, Jolanta Lewandowska-Bitkowska z grupy Pracuj. Według niej kluczowe są tu empatia, wyczucie wrażliwości sytuacji.

Jednocześnie 87 proc. badanych wskazało, że ich pensja powinna rosnąć proporcjonalnie do wzrostu inflacji, by zachować jej realną wartość. Mniej niż co szósty respondent uważa natomiast, że jego wynagrodzenie „wzrosło w sposób rekompensujący wpływ inflacji w Polsce na pensję”.

Według Pracuj.pl 80 proc. respondentów zwraca coraz większą uwagę na strukturę swoich wydatków. 78 proc. Polaków odczuwa negatywny wpływ inflacji na ich wynagrodzenie - o kilka procent więcej, niż w marcu 2022 r.

Z badania wynika, że 44 proc. Polaków w ostatnim roku podjęło rozmowę ze swoim pracodawcą ws. podwyżki ze względu na inflację, a prawie 60 proc. - ze względu „na dotykające ich podnoszone stopy procentowe i wzrost rat kredytowych”.

Aż 38 proc. uczestników naszego najnowszego badania poszukuje nowego pracodawcy. Dostrzegamy motywacje pracowników, którzy chcą zmienić pracę przede wszystkim po to, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie niż dotychczas” - zwrócił uwagę Łukasz Marciniak z eRecruiter. Dodał, że w dobie rosnącej inflacji „pracownicy chcą posiadać benefit wykonywania pracy wyłącznie w sposób zdalny”.

Badanie zrealizowała we wrześniu 2022 r. firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2110 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. (PAP)

Czytaj także: Krew prosto z… laboratorium? Przełomowe badania!

PAP (autorka: Magdalena Jarco)/gr