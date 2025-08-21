Warzywni liderzy drożyzny

Za większość owoców i warzyw zapłacimy dziś zdecydowanie więcej niż rok temu – w przypadku niektórych nawet o jedną trzecią. Najbardziej podrożały: rzodkiewka (o 30 proc.), fasolka szparagowa (o jedną czwartą) i bób (o blisko 17 proc.). Są też takie produkty, które da się kupić w lepszych cenach niż ubiegłoroczne – to m.in. ziemniaki i kapusta.

Ceny owoców i warzyw wzrosły, w porównaniu do minionego roku, o sześć procent i aż o osiem i pół wobec roku 2023 – pisze portal panparagon.pl.

Liderami warzywnej drożyzny okazały się fasolka szparagowa, rzodkiewka i bób. Wzrost cen dotknął także pomidory i ogórki, do czego przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe (m.in. majowe przymrozki) i niższe zbiory. Ceny kilograma pomidorów wahają się obecnie od 6 do 15 złotych, zaś ogórków – od 7 do 12.

Na drugim biegunie znalazły się kalafior, ziemniaki i kapusta. Ich ceny pozostają względnie stabilne: zarówno kalafiory, jak i kapusta kosztują maksymalnie 7 zł za sztukę. Z kolei za kilogram kartofli, które w tym roku wyjątkowo obrodziły, trzeba zapłacić nie więcej niż 2 zł.

