Reuters: Saudi Aramco wyprze z Polski rosyjską ropę

Według agencji Reuters import ropy z Arabii Saudyjskiej może w Polsce pokryć nawet dwie trzecie krajowego zużycia tego paliwa. Przełoży się to na znaczne ograniczenie importu surowca z Rosji – czytamy na portalu Biznesalert.pl

Reuters wyliczył, że gdańska rafineria przerabia dziennie 210 tysięcy baryłek ropy, a rafineria w Płocku 270 tys. baryłek.

Nowy kontrakt na dostawy ropy od Saudi Aramco o wolumenie od 200-337 tys. baryłek ropy dziennie oznacza zwiększenie dotychczasowych dostaw od trzech do pięciu razy i będzie zaspokajać 50-70 procent polskiego zapotrzebowania na ropę naftową. Obecnie do Polski poprzez Terminal Naftowy w Gdańsku trafia z Arabii Saudyjskiej około 90 tys. baryłek ropy dziennie – informuje portal Biznesalert.pl. Z drugiej strony, z Rosji drogą morską dostarczanych jest codziennie 142 tysiące baryłek ropy.

Zmniejsza się także przesył do Polski ropy przez ropociąg Przyjaźń. W połowie 2020 r. wynosił on ok. 500 tys. baryłek ropy dziennie. W styczniu 2021 r. przesył Przyjaźnią zmalał do 220 tyś. baryłek dziennie. Zgodnie z analizami Eikon, w styczniu 2022 roku trafi do Polski poprzez ten centralny rurociąg łączący nasz kraj z Rosją tylko 120 tys. baryłek.

Czytaj też: XTB: Ropa jest najdroższa od 7 lat

biznesalert.pl/mt