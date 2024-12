Zwrot na rynku ropy. Chiński syndrom działa

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zwyżkują. Inwestorzy oceniają perspektywy dla popytu wobec zwiększonego importu surowca do Chin i perspektywy objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,16 proc. do 68,11 USD.

Cena Brent na ICE na luty rośnie o 0,1 proc. do 73,48 USD za baryłkę.

Oba kontrakty zmierzają w kierunku tygodniowego wzrostu o ponad 3 proc.

Chiński import surowca rośnie

Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG, poinformował, że ostatnia stabilizacja cen ropy nastąpiła po tym, jak surowiec obronił kluczowy techniczny poziom 71 USD. „Jednak na rynku nie było jeszcze zbyt dużego przekonania, aby wywołać silniejsze odbicie cen” — powiedział.

Chińskie dane z tego tygodnia pokazały, że import ropy naftowej wzrósł w listopadzie rok do roku po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, napędzany niższymi cenami i gromadzeniem zapasów.

„Widzieliśmy pewne odbicie marż rafineryjnych od wrześniowych minimów, ale nie uważamy, aby było to coś, co uzasadniałoby listopadowe wolumeny importu ropy naftowej” — powiedział Warren Patterson, szef badań nad towarami w ING.

Import ropy naftowej przez największego konsumenta świata ma pozostać wysoki do początku 2025 r., ponieważ rafinerie decydują się na zwiększenie podaży od największego eksportera Arabii Saudyjskiej, przyciągnięte niższymi cenami, podczas gdy niezależne rafinerie spieszą się, aby wykorzystać swoje limity.

Prognozy popytu na ropę rosną

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła w zeszłym miesiącu prognozę wzrostu światowego popytu na ropę naftową w 2025 r. do 1,1 mln baryłek dziennie z 990 tys. b/d, dzięki niedawnym środkom stymulującym Chin.

Jednak IEA prognozuje nadwyżkę na rynku ropy na przyszły rok, kiedy to kraje spoza OPEC+ mają zwiększyć podaż o około 1,5 mln b/d, napędzane przez Argentynę, Brazylię, Kanadę, Gujanę i Stany Zjednoczone.

„Myślę, że przy perspektywach dość komfortowej równowagi jest mało powodów, dla których ceny mogłyby obecnie wybić się z tego przedziału” - powiedział Patterson z ING.

Ceny ropy wysokie do końca roku

Wybrany przez prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa kandydat na doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego zapowiedział powrót do maksymalnej presji na Iran, podczas gdy administracja Bidena rozważa nowe sankcje na handel ropą z Rosją przed opuszczeniem Białego Domu w przyszłym miesiącu.

„Inwestorzy nie są skłonni do obniżania cen do końca roku” - powiedział Anindya Banerjee, szef badań nad towarami i walutami w Kotak Securities, dodając, że ceny ropy mogą pozostać w wąskim przedziale do czasu objęcia urzędu przez Trumpa pod koniec stycznia.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Mój elektryk 2.0” od lutego. 40 tys. dopłaty do auta

W sklepach drożej o 5,5 proc. niż przed rokiem

Czy Tusk zatopi i tę branżę? Będzie 12 mld zł strat!

»»NIEMCY CHCĄ PRZEJĄĆ TVN? Kontrowersje wokół planów sprzedaży i roli Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24