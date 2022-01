Instagram będzie płatny!

Instagram w ostatnich latach stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi wśród influencerów. Szczególnie zainteresowaniem cieszy się funkcja Stories. Nowy pomysł Marka Zuckerberga wywołuje kontrowersje

Meta wpadła na pomysł, by udostępnić użytkownikom płatne subskrypcje - za stosowną opłatą (którą dany influencer będzie się musiał podzielić) użytkownik dostanie dostęp do zamkniętych live’ów czy Stories właśnie. Poinformował o tym sam Zuckerberg. Szybko pojawiły się porównania do OnlyFans i twórcy przy płatnych treści pójdą krok dalej. Chociażby publikując rzeczy dla dorosłych.

Warto podkreślić, że na razie nowa opcja będzie w fazie testów w Stanach Zjednoczonych. Być może potem trafi do kolejnych krajów.

Komputer Świat/KG