Haniebny wybryk ministra! Dostawał za darmo... ryż!

Minister rolnictwa Japonii Taku Eto złożył w środę rezygnację w związku z kontrowersjami, jakie wywołała jego deklaracja, że nigdy nie kupuje ryżu, ponieważ otrzymuje go za darmo od swoich zwolenników. Te słowa zostały wypowiedziane w czasie, gdy kraj zmaga się z drastycznym wzrostem cen tego podstawowego produktu spożywczego.

Premier Shigeru Ishiba, przyjmując rezygnację, określił wypowiedź ministra jako „niezwykle niestosowną” i przeprosił opinię publiczną za niefortunny wybór Eto na stanowisko.

Kontrowersje wywołały słowa, które minister wygłosił podczas wystąpienia publicznego w niedzielę. Przyznał wówczas, że nigdy nie kupuje ryżu, ponieważ otrzymuje go tak dużo od swoich zwolenników, że ma go po prostu zbyt wiele i mógłby go nawet sprzedawać - przekazał japoński nadawca NHK.

Minister przeprosił za swoje „wyjątkowo nieodpowiednie” wypowiedzi.

„Zadałem sobie pytanie, czy jest właściwe, abym pozostał na stanowisku w obliczu wysokich cen ryżu, i doszedłem do wniosku, że nie” – powiedział Eto, cytowany przez agencję Kyodo.

Średnia cena ryżu sprzedawanego w supermarketach w tygodniu poprzedzającym 11 maja osiągnęła rekordowy poziom 4268 jenów (111 złotych) za 5 kg, co oznacza wzrost z 4214 jenów w poprzednim tygodniu i około dwukrotny wzrost w porównaniu z ceną sprzed roku. Dzieje się tak pomimo podjętej w lutym decyzji o stopniowym zwalnianiu z magazynów 210 tys. ton ryżu – jednej piątej całej rezerwy - na rynek do lipca.

Rezygnacja Eto dodatkowo obciążyła premiera Ishibę, którego rząd jest ostro krytykowany przez opozycję za brak pomysłu na opanowanie kryzysu żywnościowego. Według najnowszych sondaży Kyodo 87 proc. Japończyków wyraża niezadowolenie ze sposobu, w jaki rząd radzi sobie z bieżącą sytuacją.

Nowym ministrem rolnictwa został Shinjiro Koizumi. Ten 44-letni polityk, syn byłego premiera Junichiro Koizumiego, jest popularną postacią w kraju. Wcześniej pełnił funkcję ministra środowiska.

Krzysztof Pawliszak

PAP/ as/