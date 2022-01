TO TRZEBA ZOBACZYĆ! Latający samochód otrzymał certyfikat (WIDEO)

Airspeeder Mk3 to kolejna wizja bolidu przeznaczonego do transportu, ale też rywalizacji w przestworzach. Wielu fanów sportów motorowych jest zainteresowanych stworzeniem nowej dyscypliny, w której piloci będą mogli rywalizować w pojazdach latających. Jeszcze kilka lat temu była to pieśń przyszłości, ale rozwój technologii dronów postępuje tak szybko, że niebawem stanie się to rzeczywistością