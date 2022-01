Jacht Kulczyka za setki milionów zł - teraz do wynajęcia

Muzeum Historii Żydów Polskich ma zapewnione finansowanie. Kulczyk Holding przeznaczył na stworzenie głównej wystawy 20 mln zł. To rekordowa darowizna, jaką na rzecz kultury, przeznaczyła osoba prywatna. – Historia jest niezwykle istotna, bo to są nasze korzenie – podkreśla Jan Kulczyk. – Ale Muzeum to nie tylko historia, to również kształcenie młodych ludzi.