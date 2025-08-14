Tąpniecie w przemyśle. Fatalne dane płyną z Polski

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana o liczbę dni roboczych, spadła w czerwcu o 0,2 proc. rok do roku – podał Eurostat. Słabe wyniki odnotowuje również cały przemysł w Europie po kolejnych decyzjach Komisji Europejskiej.

To koniec? Firmy chcą się przenosić do USA

Produkcja przemysłowa w strefie euro rdr wzrosła o 0,2 proc. wobec spodziewanego przez analityków wzrostu o 1,5 proc. i wobec +3,1 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji.

W czerwcu produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się spadku o 1 proc.

Dane

PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu–lipcu 2025 r. wyraźnie poniżej 50 (44,8 w czerwcu; 45,9 w lipcu), co oznacza kurczenie się produkcji, zamówień i zatrudnienia. Raport S&P Global mówi wprost o „marked deterioration in business conditions”, a eksperci ekonomiczni opisują odczyty jako „mocno pod kreską”.

Firmy przenoszą się do USA

Baterie do Forda Mach-E: LG Energy Solution przenosi produkcję akumulatorów dla Ford Mustang Mach-E z Polski (Wrocław) do Michigan w 2025 r., aby kwalifikować się do ulg IRA (co jednocześnie poprawia atrakcyjność cenową auta w USA).

FAKRO (okna dachowe): polski producent otwiera fabrykę w USA (Jacksonville, FL), wprost motywując to logistyką i rozwojem rynku amerykańskiego. To oznacza przeniesienie części produkcji do USA.

pap, jb