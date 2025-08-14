Pierwsze spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. [ZDJĘCIA]

W czwartek o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Głównym tematem była sytuacja na Ukrainie, dzień przed planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że naturalne jest, iż premier przyszedł do głowy państwa, a kohabitacja powinna opierać się na merytoryce.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem / autor: PAP

Rozmowa miała też dotyczyć międzynarodowych negocjacji wokół Ukrainy oraz przygotowań do możliwego układu między USA, Rosją i Ukrainą.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem / autor: PAP

W środę, czyli dwa dni przed tym spotkaniem, prezydent Trump wziął udział w wideokonferencji z szeregiem liderów europejskich, którzy przedstawili mu europejskie stanowisko ws. Ukrainy. Polskę na spotkaniu reprezentował prezydent Nawrocki.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem / autor: PAP

Początkowo rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o tym, że w spotkaniu uczestniczył będzie premier Tusk, jednak - jak tłumaczył potem sam premier - przed północą we wtorek Amerykanie poprosili, aby Polskę na spotkaniu reprezentował prezydent. W czwartek wiceszef MSZ Marcin Bosacki doprecyzował, że „korekta ustaleń” ze strony Amerykanów objęła nie tylko Polskę, ale jeszcze jeden kraj.

Pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego. Kto mu daje szanse?

Na pierwsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego przychylnie patrzy 41 proc. respondentów; negatywnie ocenia je 30 proc. badanych - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Pollstera dla „Super Expressu”.

Karol Nawrocki objął urząd prezydenta 6 sierpnia. Zgodnie z wynikami sondażu Pollstera dla „Super Expressu”, pierwsze działania nowego prezydenta zdecydowanie dobrze oceniło 19 proc. ankietowanych, natomiast raczej dobrze – 22 procent. Łącznie 41 proc. badanych patrzy na działania Nawrockiego przychylnie.

Polacy nie wiedzą

Na odpowiedź „nie wiem/nie mam zdania” wskazało zaś 29 proc. ankietowanych. „Eksperci wskazują, że może to wynikać z tego, iż Karol Nawrocki dopiero rozpoczął kadencję, a część obywateli czeka na kolejne decyzje, zanim wyrobi sobie opinię” – czytamy w portalu.

Na start

Z kolei źle działania Nawrockiego oceniło 19 procent badanych, a raczej źle - 11 procent. Łącznie jest to 30 procent ocen negatywnych.

Badanie

Badanie przeprowadzono w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Długi weekend last minute – nad Bałtykiem 31 tys. zł!

W PKP Intercity rozmowy ostatniej szansy?

132 miliardy dolarów w złocie

»»Na linii ognia Magdaleny Ogórek: Miliony z KPO zmarnowane przez Tuska! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!

pap, jb