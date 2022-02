Rosja otrzyma wsparcie od... Brazylii!

We wrześniu satelity odnotowały w Amazonii rekordową liczbę 32 017 ognisk pożarów w największym lesie deszczowym planety; to 61-procentowy wzrost w stosunku do 2019 roku - wynika z obserwacji instytutu badań kosmicznych Brazylii. Prezydent Jair Bolsonaro lekceważy problem - ocenia EFE