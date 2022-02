Bank Anglii podnosi stopy. Inflacja najwyższa od 30-tu lat!

Bank Anglii (BoE) podniósł w czwartek główną stopę procentową z 0,25 proc. do 0,5 proc., co jest odpowiedzią na rosnącą w Wielkiej Brytanii inflację. To druga z rządu podwyżka stopy procentowej.

Decyzja Banku Anglii jest zgodna z przewidywaniami rynku, bo inflacja w grudniu 2021 roku wzrosła do 5,4 proc., co jest najwyższym poziomem od 30 lat, a w najbliższych miesiącach będzie rosła jeszcze bardziej w związku z podniesieniem o ponad 50 proc. maksymalnego pułapu cen, jaki gospodarstwa domowe mogą płacić za energię.

Bank Anglii przewiduje, że w kwietniu inflacja wyniesie 7,25 proc., podczas gdy cel to 2 proc. Byłby to najwyższy poziom od lata 1991 roku.

To pierwszy od 2004 roku przypadek, by Komitet Polityki Monetarnej (MPC) banku podniósł główną stopę procentową na dwóch kolejnych posiedzeniach. Na poprzednim, w grudniu zeszłego roku, MPC podniósł ją z rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. do 0,25 proc. Na najniższym w historii poziomie 0,1 proc. stopa procentowa znajdowała się od marca 2020 roku, gdy BoE obniżył ją w związku w wybuchem pandemii koronawirusa.

Ogłoszona w czwartek decyzja MPC została podjęta stosunkiem głosów 5:4. Ale trzech z czterech członków, którzy głosowali przeciw, nie było przeciwnych samemu poniesieniu, lecz uważało, że powinna być ono bardziej zdecydowane - do 0,75 proc.

BoE w wydanym komunikacie zasygnalizował też początek końca programu luzowania ilościowego, w ramach którego za pomocą dodrukowanych pieniędzy skupowane są obligacje o wartości 895 mld funtów, zapowiadając, że przestanie kupować nowe obligacje, gdy skończy się termin wykupu obecnych.

W związku z rosnącą inflacją i rosnącymi w efekcie kosztami życia BoE obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii na ten rok z 5 proc. do 3,75 proc.

Następne posiedzenie MPC odbędzie się 17 marca.

PAP/kp