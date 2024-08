"63 Days". Gaming składa hołd Powstańcom

Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to nie tylko wydarzenia historyczne, ale też kulturalne. Dość nietypowym może być zapowiedź gry, która przedstawi brutalne realia walk o Warszawę.

Destructive Creations, twórcy gry „63 Days” („63 Dni”) nie są w świecie gamingu żółtodziobami, pokazując, że znakomicie czują realia historyczne. Ich produkcja „Ancestors Legacy”, opowiadająca między innymi, o czasach Mieszka I-go i Bolesława Chrobrego imponowała pietyzmem w odtwarzaniu epoki i zarazem wysoką grywalnością!

Jak mówił w wywiadzie dla portalu EndGame.pl Jarosław Zieliński, prezes Destructive Creations o tamtej, historycznej produkcji:

Napracowaliśmy się przy tym tytule. Krew, pot i łzy były, także zawsze miło przeczytać, że ktoś docenia efekty. Jeżeli chodzi o sam research, to dotyczył on raczej wydarzeń, które chcieliśmy sportretować, ubioru, uzbrojenia i architektury. Natomiast naturalizm samych starć, płynie z naszych serc i z natury wojownika! (śmiech) Swoją drogą, nie przesadzałbym tak z tym realizmem. Gra naciąga rzeczywistość gdzie tylko się da, by była ciekawszym i bardziej rozbudowanym produktem, niż faktyczne realia wczesnego średniowiecza nam na to pozwalały.