Tauron zainwestował w ub. roku 700 mln zł w woj. śląskim

Tauron wydał w ub. roku blisko 700 mln zł na inwestycje w woj. śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii – napisano w informacji prasowej

Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Jako operator sieci dystrybucyjnej reagujemy na zmiany w zakresie naszych zadań, wynikające z funkcji sieci dystrybucyjnej przy tak dynamicznym rozwoju źródeł OZE - dodał Michałowski.

Śląsk jest dla nas bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym; to właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc – zaznaczył, cytowany w informacji p.o. prezesa koncernu, Artur Michałowski.

Jako przykład dużego, rozwijającego się podmiotu z woj. śląskiego, Tauron wskazał firmę SK hi-tech materials Poland, działającą w strefie ekonomicznej w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Tucznawie. Firma, która produkuje baterie do samochodów elektrycznych, a swój pierwszy zakład uruchomiła w 2020 r. w związku z rozwojem i rozbudową zakładu zawnioskowała o zapotrzebowanie na moc przekraczające możliwości pojedynczego zasilania na napięciu 110 kV.

Obecnie dla zapewnienia wnioskowanego zapotrzebowania na moc Tauron buduje drugie zasilanie, z terminem realizacji do końca lutego 2023 r. Docelowo zmodernizowana zostanie stacja 400/110 kV Tucznawa, a Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują trzeci autotransformator. Planowana wartość inwestycji po stronie Taurona to ok. 85 mln zł – podano w piątkowej informacji.