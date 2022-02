Waszyngton odstąpił od "nuklearnych" sankcji wobec Iranu

Waszyngton zniósł w piątek sankcje zabraniające międzynarodowej współpracy nuklearnej z Iranem. Pozwoli to na prowadzenie projektów związanych z nieproliferacją skutecznie utrudniających wykorzystanie irańskich obiektów jądrowych do celów militarnych

Jak podał Reuters decyzja została podjęta w sytuacji,gdy pośrednie amerykańsko-irańskie rozmowy na temat ożywienia międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem z 2015 roku wchodzą w końcową fazę.

Zwolnienia z sankcji pozwolą m.in. firmom i krajom kontynuować prace nad cywilnymi projektami jądrowymi w irańskiej elektrowni jądrowej Bushehr, reaktorze ciężkiej wody w Arak i w teherańskim reaktorze badawczym.

Rozmowy pośrednie mają na celu powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia i ponownego przestrzegania go przez Iran. Porozumienie zostało osiągnięte za czasów prezydenta Baracka Obamy, a Biden zobowiązał się do podjęcia próby przywrócenia do niego Stanów Zjednoczonych – wyjaśnił Reuters.