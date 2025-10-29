KSeF i e-faktury. Bardzo ważne zmiany i daty

Już 1 lutego 2026 roku w Polsce wejdzie w życie obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli nowego systemu do wystawiania faktur online. Dlatego przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

Od 1 listopada będzie można ubiegać się o specjalne certyfikaty, które będą potrzebne do wystawiania faktur w trybach awaryjnych lub offline. Certyfikaty będą dostępne dla osób fizycznych i firm, a żeby je otrzymać, trzeba będzie się uwierzytelnić, np. za pomocą podpisu elektronicznego.

Ponadto, od 3 listopada dostępne będą aplikacje testowe, które pozwolą przedsiębiorcom sprawdzić, jak działa nowy system, a od 15 listopada będzie już można korzystać z wersji przedprodukcyjnej. Wszystko po to, żeby w lutym przedsiębiorcy mogli bez problemu korzystać z KSeF.

