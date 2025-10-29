1900 zł miesięcznie dla rodziców. Pieniądze "za darmo"
W Polsce wprowadzono nowe przepisy mające na celu wsparcie rodziców małych dzieci oraz aktywizację zawodową opiekunów. Są dostępne trzy świadczenia dla rodziców małych dzieci: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. Celem programu jest wsparcie rodziców w łączeniu opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową.
„Aktywni rodzice w pracy”
Przysługuje rodzicom pracującym, którzy mają dziecko w wieku 12-35 miesięcy. Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, a dla dzieci z niepełnosprawnością – 1900 zł.
„Aktywnie w żłobku”
Zastępuje dotychczasowe dofinansowanie do 400 zł. Nowe świadczenie wynosi do 1500 zł miesięcznie (1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością), ale nie może przekroczyć opłaty za pobyt w instytucji.
Kwota świadczenia nie może przekroczyć wysokości opłaty, jaką rodzic płaci za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej. Ustawa wprowadza również górny limit kosztów żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi opłat w wyniku wdrożenia programu. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy ten limit wynosi 2200 zł miesięcznie.
„Aktywnie w domu”:
Alternatywa dla rodziców, którzy wybierają opiekę domową. Możliwość zmiany formy wsparcia w trakcie trwania programu.
Wybór tego świadczenia zależy od decyzji rodzica i może być zmieniany w trakcie trwania programu. Ważne jest, aby rodzic w danym miesiącu mógł otrzymać tylko jedno ze świadczeń, co daje mu elastyczność w dostosowaniu formy wsparcia do bieżących potrzeb.
gov, jb
