Mało kto wie. Nawet 2066 zł dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie

Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub podjąć pracę, a brakuje im środków na start, mogą skorzystać z programu ekonomicznego usamodzielnienia oferowanego przez gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS). To bezzwrotna pomoc finansowa, która wymaga przedstawienia planu działania, np. zakupu sprzętu, kursów zawodowych czy wynajmu przestrzeni.

MOPS oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe do 2066 zł na ekonomiczne usamodzielnienie w 2025 roku. Dostępna jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – bezzwrotne wsparcie finansowe do 2066 zł. Pieniądze te można przeznaczyć na zakup sprzętu, kursów zawodowych, a także na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program jest skierowany do osób, które chcą uniezależnić się od pomocy społecznej i rozpocząć samodzielne zarabianie.

Komu przysługuje zasiłek?

Program ekonomicznego usamodzielnienia jest dostępny nie tylko dla bezrobotnych. Pomoc jest przeznaczona dla osób o niskich dochodach, które planują rozpocząć aktywność zawodową, ale nie mają wystarczających środków na start. Aby ubiegać się o zasiłek, trzeba spełnić kilka warunków:

Dochód nie przekracza 1010 zł miesięcznie dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Wnioskodawca przedstawia plan usamodzielnienia, np. w formie rozpoczęcia działalności gospodarczej, zakupu niezbędnego sprzętu, czy uczestnictwa w kursach zawodowych.

Osoba zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków zgodnie z celem programu.

Wsparcie mogą otrzymać także osoby z niepełnosprawnością, uchodźcy, repatrianci czy absolwenci pieczy zastępczej.

Jakie są rodzaje wsparcia?

W ramach tego programu dostępne są trzy główne formy pomocy:

Jednorazowa pomoc pieniężna – Zasiłek, który może zostać przeznaczony na zakup narzędzi, maszyn, komputerów, materiałów potrzebnych do działalności gospodarczej, czy sfinansowanie kursów zawodowych.

Pożyczka z możliwością umorzenia – Gmina może przyznać pożyczkę, którą należy spłacić, ale część kwoty może zostać umorzona, jeśli osoba spełni określone warunki (np. podejmie pracę lub utrzyma działalność).

Pomoc rzeczowa – W niektórych przypadkach, zamiast pieniędzy, MOPS może udzielić wsparcia w postaci sprzętu (np. maszyny, komputery) na zasadzie użyczenia, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Jak ubiegać się o zasiłek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w lokalnym MOPS, w którym szczegółowo przedstawia się plan usamodzielnienia. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność pomocy, takie jak kosztorys, oferty cenowe, potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy, czy zaświadczenia o dochodach. Pracownik socjalny ocenia, czy przedstawiony plan ma realne szanse na sukces. Po pozytywnej decyzji, następuje podpisanie umowy z gminą, a po jej realizacji – obowiązek rozliczenia się z wydatków.

Kiedy gmina może odmówić?

MOPS może odmówić przyznania wsparcia, jeśli wnioskodawca nie współpracuje z pracownikiem socjalnym, nie wykazuje chęci poprawy swojej sytuacji zawodowej, lub nie rozlicza się z wcześniej przyznanych środków. Ponadto, odmowa może nastąpić, gdy wnioskodawca otrzymał już podobną pomoc z innego źródła.

O zasiłku

Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie to szansa dla osób, które chcą rozpocząć działalność zawodową lub poprawić swoją sytuację finansową. Pomoc ta jest wyjątkowa, ponieważ nie tylko łagodzi skutki ubóstwa, ale pozwala na wyjście z niego, oferując realne narzędzia do rozwoju zawodowego i finansowego. Dla wielu osób to pierwszy krok w stronę niezależności, a pomoc, choć jednorazowa, ma długofalowe efekty.

