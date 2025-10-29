"Nie dla układów" - alarmuje Polska 2050. Rozczarowany szef PSL odpowiada
Postawa Polski 2050 wobec dwukadencyjności w samorządach jest nierozsądna, nielojalna, mówi Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
Układy, układziki
W niedzielnym wpisie na profilu Polski 2050 na platformie X podkreślono, że partia nie zmienia zdania w sprawie utrzymania dwukadencyjności w samorządach.
Tak dla utrzymania dwukadencyjności w samorządach; Nie dla układów – napisano.
Pytany o tę postawę podczas konferencji w Kraśniku, Kosiniak-Kamysz ocenił ją jako „nierozsądną, nieroztropną, i nielojalną”.
Szef PSL dąży do zniesienia dwukadencyjności w samorządach.
Liczymy na refleksję ze strony polityków Polski 2050 – powiedział wicepremier.
Jak powiedział wicepremier, ma on „bardzo dobrą ofertę” dla polityków Polski 2050.
Dwukadencyjność
Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Obejmowała kadencję 2018-23 oraz kolejną, która rozpoczęła się po wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku, zatem kończy się wiosną 2029 roku.
