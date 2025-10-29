Rząd zaciska pętlę na szyi Polaków. "Ostre pogorszenie deficytu!"

Trwa zaciskanie pętli na szyi Polaków. Pogorszył się stan deficytu sektora finansów publicznych. Oznacza to złe zarządzanie finansami państwa i zwiększeniu długu na każdego obywatela.

Rząd Tuska likwiduje i finansowo pcha nas ku ruinie

Według danych GUS deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kwartale 2025 r. wyniósł 71,6 mld zł (tj. 7,7 proc. PKB) i w stosunku do II kwartału roku poprzedniego wynik pogorszył się o ok. 10,1 mld zł (pogorszenie w relacji do PKB o 0,7 pkt proc. ).

„Na wzrost deficytu wpływ miała przede wszystkim strona wydatkowa (wzrost o 1,0 pkt proc. rdr), w tym świadczenia socjalne wzrosły o 0,8 pkt proc. rdr” - podaje MF.

Nieszczelność systemu podatkowego

MF podaje, że dochody podatkowe (w ujęciu ESA2010) nominalnie wzrosły o 4,8 proc. rdr, ale w relacji do PKB spadły rdr o 0,4 pkt proc.

Gospodarka w dół za czasów Tuska

Było to efektem z jednej strony spadku wpływów podatków od produkcji i importu o ok. 0,2 proc. rdr, w relacji do PKB o ok. 1 pkt proc. (m.in. efekt braku wpływów z tytułu składki gazowej odprowadzanej w pierwszej połowie 2024 r. na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) z drugiej zaś wzrostem wpływów z podatków od dochodu i majątku o 17,1 proc. rdr (wzrost w relacji do PKB o 0,6 pkt proc.).

Wzrost obsługi długu

W przypadku wydatków MF podkreśla, że obsługa długu odnotowała najwyższy wzrost w II kwartale - o 18,3 proc. rdr, a w relacji do PKB rdr o 0,3 pkt proc.

Zbyt wysoki socjal?

W II kw. 2025 r. świadczenia socjalne wzrosły nominalnie o 10,5 proc. rdr tj. powyżej tempa wzrostu przeciętnego kwartalnego funduszu emerytur i rent, które wyniosło 7,3 proc. rdr.

Transfery socjalne w naturze wzrosły w II kw. 2025 r. o 8,5 proc. rdr.

