Za nami losowanie LOTTO 3x3 Ligi

Dziś w Lubelskie Centrum Konferencyjne odbyło się losowanie grup żeńskich i męskich w ramach zupełnie nowej, profesjonalnej LOTTO 3x3 Liga

LOTTO 3x3 Liga to nowe rozgrywki z udziałem 16 zespołów Energa Basket Ligi, które będą odbywały się w trakcie okienek reprezentacyjnych. W sezonie 2022/23 rozegrane zostaną dwa turnieje kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej odbędzie się 12 i 13 listopada w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Profesjonalizacja koszykówki 3x3 to jeden z naszych głównych celów, który zainaugurowaliśmy razem z PZKosz na początku tego roku. Zupełnie nowa liga 3x3 z udziałem zespołów kobiet i mężczyzn to fantastyczna odpowiedź na to, jak koszykówka się rozwija. Dla nas takie określenia jak szybkość, dynamiczna gra, czy kumulacja sportowych emocji są idealne, rezonują z marką LOTTO. Tak chce być postrzegany Totalizator Sportowy w rozwój biznesu i zaangażowania w polski sport. Kumulacja sportowych emocji przyciągnie nie tylko kibiców, ale zachęci też młodzież do tej dyscypliny - Aida Bella, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Totalizatora Sportowego