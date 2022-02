Sasin: zależy nam na tym, by amerykański kapitał inwestował w Polsce

Zależy nam na tym, by kapitał amerykański w Polsce inwestował; również by biznes polonijny widział w Polsce to miejsce, gdzie warto lokować - mówił we wtorek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Dodał, że porozumienia z USA ws. atomu dają szanse na tańszą energię w Polsce.

Przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych wicepremier Jacek Sasin był pytany we wtorek w Programie I Polskiego Radia o planowane na ten dzień spotkania m.in. z biznesmenami na Wall Street i przedstawicielami polskiego biznesu w USA. Wskazał, że będzie mowa m.in. o inwestycjach w Polsce.

Zależy nam na tym, by kapitał amerykański w Polsce inwestował (…). Zależy nam na tym, by również biznes polonijny widział w Polsce to miejsce, gdzie warto lokować pieniądze” - powiedział.

W poniedziałek minister aktywów państwowych spotkał się w USA z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Sasina „usatysfakcjonowała” - jak mówił we wtorkowej audycji - „bardzo wysoka ocena działań polskiego rządu w czasie kryzysu koronawirusa”.

Te działania przede wszystkim nakierunkowane na ratowanie polskiej gospodarki zostały bardzo wysoko ocenione przez panią Georgiewą i innych uczestników tego spotkania” - stwierdził wicepremier. Dodał, że powiedziano tam, że „jesteśmy modelowym krajem, który poradził sobie w tej trudnej sytuacji i dzięki temu mamy dzisiaj tak dobre odbicie w gospodarce”.

W poniedziałek minister aktywów państwowych uczestniczył także w podpisaniu umowy między KGHM i amerykańskim NuScale ws. rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Podczas briefingu poinformował, że po rozmowach z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm uzyskał też zapewnienie o przyspieszeniu prac nad elektrownią atomową w Polsce.

Sasin pytany we wtorek o porozumienia ws. atomu, podkreślił, że „dają (one) szanse na tańszą energię w Polsce”. „W realiach polityki klimatycznej UE, niezwykle wysokich opłat za emisję CO2, produkcja energii z węgla jest bardzo droga. Tak samo gaz, przy gigantycznym skoku cen nie jest konkurencyjny. Musimy poszukiwać nowych źródeł energii” - zaznaczył. Podkreślił, że „stabilne i najtańsze źródło energii to energetyka jądrowa”. W ocenie Sasina „bez atomu, bez inwestycji w energetykę jądrową trudno sobie wyobrazić, żeby mogła się udać w Polsce transformacja” energetyczna.

Szef MAP zwrócił uwagę, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi „gwarantuje nam dostęp do nowoczesnych technologii, gwarantuje nam, że te inwestycje powstaną”. Wicepremier przypomniał, że pierwsza duża elektrownia jądrowa powinna powstać w naszym kraju w połowie lat 30., a pierwsze małe reaktory jądrowe powstaną do 2029 r.

Zapytany, o jakich kwotach amerykańskich inwestycji w energetykę była mowa podczas poniedziałkowych rozmów, Sasin powiedział: „to będą poważne pieniądze amerykańskie, które zostaną zainwestowane w program konwencjonalnej elektrowni jądrowej”. Zastrzegł, że jest to etap uzgodnień. Zwrócił uwagę, że elektrownia „powstanie wspólnie, nakładami polskimi i amerykańskimi”.

Pytany czy jest szansa na zintensyfikowanie amerykańskich dostaw LNG do gazoportu w Świnoujściu, stwierdził, że wykorzystujemy praktycznie już pełne możliwości gazoportu, ale jest on rozbudowywany. „Dopiero w roku przyszłym będziemy mogli zwiększyć jeszcze odbiór gazu. Planujemy też kolejne inwestycje, również w pływający gazoport w Gdańsku” - powiedział.

Według harmonogramu wizyty w Stanach Zjednoczonych, we wtorek Sasin ma odwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku i spotkać się z jej zarządem. W środę wicepremier złoży wizytę w należącej do KGHM kopalni miedzi Robinson w Nevadzie, gdzie spotka się z jej pracownikami.

(PAP)/gr