Lotos wybrał firmy do obsługi reklamowej

Grupa Lotos rozstrzygnęła przetarg na kompleksową obsługę reklamową. Wyłoniono trzy agencje - informuje portal Wirtualne Media

Są to: Apella, The Humans i Isobar Polska. Jak tłumaczą Wirtualne Media - Spółka zawarła z wybranymi agencjami tzw. umowy ramowe. Już na etapie przetargu zastrzegła, że nie gwarantuje im wysokości wynagrodzenia, płatności będą realizowane wyłącznie za usługi zlecone na podstawie zamówień pod umowę ramową. Agencje wybrane w przetargu nie mają wyłączności na współpracę z Grupą Lotos. Do ich zadań należy m.in. opracowywanie strategii promocji i jej realizacja mające na celu budowanie wizerunku marki Lotos oraz wsparcie sprzedaży produktów, sporządzanie analiz i rekomendacji w zakresie planów działań reklamowych i promocji, pomysłów, planów, programów, kampanii reklamowych i akcji promocyjnych.

Wirtualne Media/KG