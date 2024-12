Medialny holding stawia teraz na turystykę

WP Holding podpisała umowę ramową nabycia Invia Group, która działa m.in. w Niemczech, wartość transakcji to ponad miliard złotych; aby doszła do skutku potrzebna jest m.in. zgoda prezesa UOKiK - podał holding w poniedziałek. W Polsce Invia Group działa jako serwis Travelplanet.pl.

„Invia Group operuje w krajach niemieckojęzycznych, gdzie generuje większość przychodów, a także w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce” - wskazano w informacji prasowej Wirtualnej Polski. Nabywana grupa obejmuje takie marki jak Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de, Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu i Travelplanet.pl.

WP przekazała, że w 2024 roku Invia Group wysłała na wakacje ponad 2 mln turystów i wygenerowała 183 mln euro przychodów ze sprzedaży. Ponadto jej skorygowany zysk EBITDA wyniósł 37 mln euro.

„W wyniku transakcji powstanie struktura, która obejmie główne marki turystyczne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), w Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), na Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu), Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro)” - poinformowała Wirtualna Polska. Wskazano, że marki te sprzedają usługi turystyczne o łącznej wartości ponad 2,5 mld euro. W efekcie nabycia Invia Group WP Holding będzie obecny na 9 europejskich rynkach turystycznych.

Większość przychodów i zysków WP – z turystyki

Cytowany w informacji prasowej prezes zarządu Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski ocenił, że w przypadku uzyskania zgód regulatorów „będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii„.

„To ważny moment w rozwoju WP, bo po raz pierwszy w naszej historii większość przychodów i zysków będzie generowana przez działalność turystyczną” - dodał Świderski.

Efekty przejęcia Invia Group

Natomiast wiceprezes holdingu Adam Rogaliński przypomniał, że WP zaangażowało się w segment turystyczny w 2015 roku, kiedy to przejęło serwis Wakacje.pl. „Po połączeniu z Invia Group chcemy wykorzystać te umiejętności i zbudować regionalnego lidera, który kompleksowo odpowiada na potrzeby klientów i skutecznie konkuruje z globalnymi platformami technologicznymi” - stwierdził Rogaliński.

WP Holding powołując się na dane Euromonitora wskazał, że Niemcy stanowią lwią część europejskiego rynku turystycznego (wartego ok. 600 mld euro) i odpowiadają za 19 proc. wydatków Europejczyków na turystykę. Zwrócono uwagę, że oznacza to, że wydają sześciokrotnie więcej niż Polska. Ma to pozwolić spółce na zbudowanie odpowiedniej skali niezbędnej do „rozwoju działalności międzynarodowej w sektorze travel”.

Transakcja wymaga zgody UOKiK

Wyjaśniono, że holding kupi akcje akcje od dotychczasowych akcjonariuszy tj. CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital. W ramach ponad miliardowej transakcji WP przejmie 100 proc. akcji Invia Group SE, a cena może zostać powiększona o przyrost gotówki netto do dnia zamknięcia transakcji.

„Transakcja dojdzie do skutku po spełnieniu się warunków zawieszających tj. uzyskaniu zgody prezesa polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgody regulatora chińskiego” - zaznaczył holding.

WP Holding S.A. to holding technologiczny prowadzący działalność internetową w obszarach mediów, turystyki oraz finansów konsumenckich, a od 2015 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonych we wrześniu 2024 roku przychody spółki wyniosły ponad 1,5 mld zł, a skorygowana EBITDA to blisko 450 mln zł.

