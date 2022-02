Putin wydał rozkaz wkroczenia na terytorium Ukrainy!

Dopiero co szef NATO: Rosja próbuje stworzyć pretekst do kolejnej inwazji. Właśnie Polska Agencja Prasowa podaje, że Putin wydał rozkaz rosyjskim wojskom najazdu na Ukrainę

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania przedstawiające rosyjskie pojazdy wojskowe, które już wjeżdżają do Donbasu. Nie można na razie potwierdzić autentyczności tych nagrań.

AKTUALIZACJA: Jak podaje Associated Press, Władimir Putin polecił wojskom rosyjskim „utrzymanie pokoju” na wschodniej Ukrainie - poinformowała agencja Associated Press powołując się na stronę internetową Kremla. Agencja zaznacza, że nie jest jasne czy oznacza to, że wojska rosyjskie wejdą na Ukrainę. Jeśli wierzyć powyższemu nagraniu, „utrzymanie pokoju” oznacza wjazd wojsk na teren Ukrainy.

mw, PAP

