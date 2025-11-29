Koniec internetu, jaki znamy. Wszystko przez AI

Sztuczna inteligencja, zmieniająca coraz więcej dziedzin życia, nieoczekiwanie zaczęła stwarzać zagrożenie dla internetu. Przy okazji trzeciej rocznicy powstania ChatGPT, warto pochylić się nad tymi nowymi trendami. Chodzi o powolne umieranie stron internetowych - pisze dziennik „Rzeczpospolita”.

Redakcja zauważa, że „gdy w erze Google’a internauta chciał uzyskać informację (…), otrzymywał w odpowiedzi szereg linków”. Dzięki temu, że wchodził na wybraną stronę, jej właściciel notował odsłonę, którą mógł potem „zmonetyzować” sprzedając reklamy.

„I właśnie ten ekosystem zadrżał w posadach, gdy pojawiły się chatboty uzbrojone w generatywną sztuczną inteligencję” – czytamy.

Wygasa model biznesowy zarabiania w sieci

Gazeta przypomina, że zgodnie z modelem biznesowym obowiązującym w internecie – treści są udostępniane za darmo, a walutą staje się uwaga użytkowników. Wraz z użytkownikami odchodzą reklamodawcy, a „to z kolei pozbawia twórców stron motywacji lub po prostu środków finansowych niezbędnych do tworzenia treści czy utrzymania strony”.

Jak czytamy, „z badania przedstawionego przez agencję marketingu cyfrowego HigherVisibility wynika, że w USA między lutym a sierpniem tego roku odsetek wykorzystujących Google do wyszukiwania ogólnych informacji (na bieżące tematy) spadł z 73 do 66,9 proc., a jednocześnie odsetek używających do tego ChatGPT wzrósł z 4,1 do 12,5 proc.”. Ponadto, „błyskawicznie przybywa użytkowników chatbotów AI (w ciągu dwóch lat ich liczba miała przekroczyć miliard, w tym samego ChatGPT ma używać ok. 800 mln osób)”.

Chatboty AI wypierają wyszukiwarki

Redakcja zauważa, że efektem wejścia chatbotów AI w „buty” wyszukiwarek jest – jak pokazuje przykład AI Overviews – spadek ruchu. „Z danych Similarweb dotyczących ruchu na ponad 100 milionach stron sieciowych wynika, że w czerwcu tego roku notowano spadek ruchu z wyszukiwarek rok do roku rzędu 5 proc.” – czytamy.

Dodaje, że „ponadprzeciętnie wysokie spadki notują strony dotyczące tematyki zdrowotnej oraz serwisy naukowe i edukacyjne (co pokazuje, że rolę doktora Google’a czy pomocy naukowej zaczyna przejmować AI)”.

Jak czytamy, „znaczące straty notują też serwisy mediów – z danych Similarweb wynika, że w USA od maja 2024 do maja 2025 r. liczba generowanych przez nie odsłon spadła z 2,3 mld do 1,7 mld, czyli o 26 proc.”.

PAP, sek

