Pentagon: rosyjski atak przebiega z trzech stron

Widzimy obecnie początkowe stadium rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę i przebiega ona z Krymu, Białorusi i z północnego wschodu - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Zaobserwowano też wojska na północny zachód od Kijowa. Celem jest obalenie władz Ukrainy

Przedstawiciel ministerstwa obrony USA przedstawił ocenę sytuacji podczas briefingu prasowego.

To, co widzimy to początkowe fazy inwazji na dużą skalę (…). Jak długo będzie trwać, jak daleko zajdzie, tego nie wiemy - oznajmił, dodając, że wojna będzie potencjalnie bardzo krwawa.