Biden: Każde aktywo Rosji w USA będzie zamrożone

Prezydent Rosji Władimir Putin jest agresorem, on i jego kraj poniosą tego konsekwencje. Wprowadzam kolejne silne sankcje. Narzucamy nowe ograniczenia na to, co może być eksportowane do Rosji - poinformował w czwartek prezydent USA Joe Biden

„Putin jest agresorem. Putin wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj poniosą tego konsekwencje” – stwierdził amerykański prezydent.

Wprowadzam kolejne silne sankcje, nowe ograniczenia narzucone na to, co może być eksportowane do Rosji – poinformował.

Doprowadzi to, jak dodał, do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji, w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Każde aktywo Rosji w USA będzie zamrożone

Każde aktywo, jakie Rosja posiada w USA, będzie zamrożone. Sankcje obejmą pięć największych rosyjskich banków, które posiadają ponad bilion dolarów aktywów - powiedział prezydent USA Joe Biden.

Sankcjonujemy rosyjskie banki, która mają ponad bilion dolarów aktywów. Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający ponad 1/3 aktywów Rosji. Odcięliśmy go od systemów finansowych USA - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, informując o sankcjach nakładanych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Jak zaznaczył, USA zablokuje również 4 kolejne duże rosyjskie banki.

To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - PAP) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 mld dolarów aktywów - mówił.

Dodał, że rozszerzona zostaje lista nazwisk członków rosyjskich elit, którzy zostaną obłożeni sankcjami. „To są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, zatem też powinni ponosić tego koszty” - zaznaczył.

