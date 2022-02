Majewski, PGNiG: w domach gazu na pewno nie zabraknie

Prezes PGNiG o najważniejszych kwestiach związanych obecnie z gazem: Jeśli Gazprom ograł PGNiG to dlaczego teraz chce zmiany formuły? – komentuje dla wGospodarce.pl Paweł Majewski, prezes PGNiG. Poza tym, co może zaskakiwać, cena gazu wpływa też na cenę uprawnień do emisji CO2 i jest jeden podmiot, który potrafi ten cały łańcuch uruchomić – to Gazprom