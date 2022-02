Szwecja: rosyjsko-niemiecki gazociąg w ogóle nie powinien był powstać

Rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream w ogóle nie powinien był powstać, błędem okazał się pomysł byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, by wzmocnić demokrację w Rosji poprzez handel - ocenia w poniedziałek szwedzki dziennik „Goeteborgs-Posten”.

Jest to pierwszy tak krytyczny komentarz dotyczący bałtyckiego gazociągu w szwedzkiej prasie.

Publicystka gazety przyznaje rację Polsce oraz Czechom, Słowacji, Rumunii, a także państwom bałtyckim, które w 2016 roku we wspólnym liście do Komisji Europejskiej wyraziły obawę, że gazociąg będzie miał „potencjalnie destabilizujące konsekwencje geopolityczne” i może „zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Europy”.

Komentatorka uważa, że „teraz widzimy, że energia nie jest towarem jak każdy inny”, a interesów z Rosją nie da się oddzielić od polityki, do czego dążyła Angela Merkel. „Polityka bezpieczeństwa oraz polityka energetyczna są ze sobą powiązane” - podkreśla.

Zdaniem publicystki w związku z groźbą kryzysu energetycznego Europa powinna zrezygnować z systemu praw do emisji dwutlenku węgla. Inne rozwiązanie to import gazu ze Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli będzie on droższy. Apeluje ponadto o wstrzymanie zamykania elektrowni jądrowych.