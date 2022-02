Gruzini odkrywają rosyjskich tajnych agentów!

Rosyjskim tajnym agentom w całej Europie właśnie musiały ugiąć się nogi. Gruzińscy hakerzy wypuścili listę tajnych agentów!

Ta wojna, to jednocześnie pierwsza cyberwojna na świecie. Kolejne grupy hakerskie dołączają do koalicji Anonymous mającej na celu unieszkodliwić rosyjskie systemy internetowe i nie tylko. Jak donosi portal dailyweb, oprócz znanej grupy Anonymous do walki dołączyli między innymi hakerzy z Network Battalion 65′, a także gruziński zespół Georgian Hackers Society.

Agencja TIA (gruzińska agencja informacyjna) podała, iż lada chwila Anonymous ujawni listę agentów rosyjskich działających w Gruzji i innych krajach. Lista zawiera agentów z lat 1907-2022. Jak twierdzi Marcin Tyc na Twitterze, agencja napisała

– Przygotuj się, szykuje się najlepszy cyrk w tym roku – napisała TIA.

AKTUALIZACJA: Grupa zapowiedziała, że wykradnie pieniądze rosyjskich oligarchów - „wiemy gdzie macie pieniądze…” - zapowiedzieli

