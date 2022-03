Mocne orędzie Bidena! "Będziemy bronić każdego centymetra NATO!"

Sześć dni temu Władimir Putin chciał zatrząść fundamentami wolnego świata, ale mocno się przeliczył - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swojego pierwszego orędzia o stanie państwa. Jak dodał, Ukraińcy zainspirowali świat swym oporem.

„Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców” - powiedział Biden.

„Od prezydenta Zełenskiego po szeregowego Ukraińca - ich odwaga, brak strachu, determinacja inspiruje świat. Grupy obywateli blokujących czołgi swoimi ciałami. Wszyscy od studentów po emerytów broniących swojej ojczyzny” - mówił prezydent, wzywając zebranych w Kongresie gości do zademonstrowania solidarności z Ukrainą.

Putin myślał, że NATO nie zareaguje, a on nas podzieli. Mylił się, a my byliśmy gotowi - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swego pierwszego orędzia o stanie państwa. Jak dodał, zmuszenie Rosji do zapłacenia wysokiej ceny było konieczne, by powstrzymać dalszą agresję.

„Historia nauczyła nas, że kiedy dyktatorzy nie płacą ceny za swą agresję, powodują jeszcze więcej chaosu. Idą dalej, a koszty i zagrożenia dla Ameryki i świata rosną” - mówił Biden.

„Putin myślał, że Zachód i NATO nie odpowiedzą. I że może podzielić nas w kraju. Ale nie podzielił. Jesteśmy zjednoczeni. Putin się mylił, a my byliśmy przygotowani” - dodał.

Będziemy bronić każdego centymetra terytorium państw NATO - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swego pierwszego orędzia o stanie państwa. Jak dodał, ma temu służyć wysłanie dodatkowych wojsk do Polski, Rumunii i innych państw regionu.

„Nasze siły nie idą do Europy, by walczyć na terytorium Ukrainy, ale by bronić naszych sojuszników NATO, w razie gdyby Putin zdecydował iść dalej na zachód” - powiedział Biden.

„Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium krajów NATO pełną potęgą naszej wspólnej siły” - dodał.

PAP/ as/