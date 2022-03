USA będzie ścigać skorumpowanych, rosyjskich oligarchów

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło w środę powołanie specjalnej grupy śledczej, której celem będzie ściganie i aresztowanie „skorumpowanych rosyjskich oligarchów i każdego, kto łamie sankcje Waszyngtonu wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę”

Dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzić śledztwo, aresztować i osądzić wszystkich tych, których czyny przestępcze pozwalają rosyjskiemu rządowi na kontynuowanie tej niesprawiedliwej wojny – napisał minister sprawiedliwości USA Merrick Garland w oświadczeniu.

W komunikacie ministra wyjaśniono, że grupa o nazwie Task Force KleptoCapture będzie międzyagencyjnym zespołem zadaniowym organów ścigania, którego celem będzie egzekwowanie rozległych sankcji, ograniczeń eksportowych i ekonomicznych środków zaradczych, nałożonych przez Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami i partnerami w odpowiedzi na inwazję militarną Rosji na Ukrainę.

Zespół obsadzony będzie prokuratorami, agentami, analitykami i profesjonalnym personelem - ekspertami w zakresie m.in. sankcji i egzekwowania kontroli eksportu, przeciwdziałania korupcji, przepadku mienia, przeciwdziałania praniu pieniędzy, egzekwowania prawa podatkowego. Będą to pracownicy wielu organów ścigania, w tym FBI, US Marshals Service, US Secret Service, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy US Postal Inspection Service.

Ministerstwo sprawiedliwości wykorzysta wszystkie swoje kompetencje do zajęcia aktywów osób i podmiotów, które naruszają te sankcje” - podkreślił Garland. „Nie pozostawimy kamienia na kamieniu w naszych wysiłkach zmierzających do ścigania i aresztowania tych, których czyny przestępcze umożliwiają rosyjskiemu rządowi kontynuowanie tej niesprawiedliwej wojny. Mówię jasno: jeśli złamiesz nasze prawa, pociągniemy cię do odpowiedzialności - dodał. Do tych, którzy wspierają rosyjski reżim poprzez korupcję i unikanie sankcji: pozbawimy was bezpiecznego schronienia i pociągniemy do odpowiedzialności” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego USA Lisa O. Monaco. „Oligarchów ostrzegamy: użyjemy każdego narzędzia, aby zamrozić i przejąć dochody z waszych przestępstw - zaznaczyła.

Według komunikatu grupa zadaniowa będzie w pełni uprawniona do korzystania z najnowocześniejszych technik dochodzeniowych, w tym analizy danych, śledzenia kryptowalut, zagranicznych źródeł wywiadowczych oraz informacji od organów nadzoru finansowego i partnerów z sektora prywatnego.

Task Force KleptoCapture będzie mogła wnioskować o aresztowanie, a w przypadku braku takiej możliwości będzie mogła występować o konfiskatę mienia bądź konfiskatę bezprawnych dochodów, w tym nieruchomości osobistych, aktywów finansowych i handlowych. W stosownych przypadkach informacje zebrane w ramach dochodzenia tej grupy będą udostępniane partnerom międzyagencyjnym i zagranicznym w celu usprawnienia identyfikacji aktywów, objętych sankcjami.

We wtorek prezydent USA Joe Biden zapowiedział powołanie do życia specjalnego zespołu w ministerstwie sprawiedliwości, który zbada łamanie prawa przez rosyjskich oligarchów.

Dziś mówię do rosyjskich oligarchów i skorumpowanych przywódców, którzy kradli miliardy dzięki temu brutalnemu reżimowi: dość - mówił Biden.

PAP/KG