Kierowcy stracą auto. Minister zapowiada zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie nowelizować przepisy o konfiskacie pojazdów – powiedział w czwartek minister infrastruktury Dariusz Klimczak na antenie TVP Info. Dodał, że obecnie policja może nietrzeźwemu kierowcy skonfiskować auto na siedem dni.

Klimczak podkreślił, że według resortu sprawiedliwości ustawa w kwestii konfiskaty pojazdów nietrzeźwym kierowcom jest niedoskonała.

Zapowiedział, że jeśli prawo nie przyczyni się do zmniejszenia zatrzymań osób będących pod wpływem substancji odurzających, to nie ma sensu tego prawa podtrzymywać.

Jeżeli okaże się, że to jest teoretyczny tylko bat na kierowców, to po co stosować takie prawo – powiedział.

Uważam, że ktoś zatrzymany pod wpływem alkoholu czy narkotyków powinien iść po prostu do paki – dodał.