Kowalski: Wyproszono mnie, bo mówiłem, że Putin zarabiał dzięki Tuskowi [wideo]

Próba zakrzyczenia rzeczywistości i relatywizowania odpowiedzialności Tuska jest skandalem - mówi Janusz Kowalski w rozmowie z portalem wPolityce.pl. To rząd PO-PSL doprowadził do tego, że Putin za darmo przesyłał gaz w kierunku Niemiec. Zdaniem polityka Solidarnej Polski, sprawił to Tusk, drastycznie redukując zyski EuroPolGazu w 2010 r.

Posła Janusza Kowalskiego wyprosił ze studia Radia Zet prowadzący program Andrzej Stankiewicz. W trakcie programu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy posłem Solidarnej Polski a Pawłem Kowalem z Platformy Obywatelskiej i samym prowadzącym.

Mieliśmy do czynienia z szokująca prowokacja ze strony Pawła Kowala i Andrzeja Stankiewicza z Onet.pl. Przypuścili na mnie atak za mówienie prawdy. Za przypomnienie, że to śp. Lech Kaczyński miał rację i zaprosił Ukrainę do NATO. A Niemcy i Francja były temu przeciwne. Nie sztuką jest zakładać koszulkę i bronić Donalda Tuska, przez którego Putin zarabiał miliardy, które potem przeznaczył na finansowanie zbrojeń. Andrzej Stankiewicz wyprosił mnie za mówienie prawdy, że to Donald Tusk umorzył miliard złotych Gazpromowi w 2010 roku. To rząd PO-PSL doprowadził do tego, że Putin za darmo przesyłał gaz w kierunku Niemiec. Spółka Europolgaz zarabiała w latach 2005-2006 ok. 400-500 milionów złotych rocznie. Donald Tusk ograniczył jej zyski do 20 milionów rocznie w 2010 roku, po to, by Putin mógł za darmo przesyłać gaz do UE, by móc finansować zbrojenia – przekonuje Janusz Kowalski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Próba zakrzyczenia rzeczywistości i relatywizowania odpowiedzialności Tuska jest skandalem. Paweł Kowal zdradził dziedzictwo śp. Lecha Kaczyńskiego. Zaprzeczył swojemu życiorysowi. Od lat nie reagował, gdy Donald Tusk dewastował politykę wschodnią prezydenta Kaczyńskiego. Dzisiejsze zachowanie Pawła Kowala jest haniebne – dodaje.