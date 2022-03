Szok na rynku metali! Nikiel eksplodował, notowania zawieszone

Podczas środowej sesji notowania kontraktów na złoto zwyżkowały o 1,7 proc., co jest wyjątkowo dużą zmiennością jak na ceny tego kruszcu. Tym samym, cena złota z okolic 1820 USD za uncję, zwyżkowała do rejonu 1840 USD za uncję, czyli do najwyższego poziomu od prawie dwóch miesięcy