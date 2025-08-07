Polskie złoto z polskiej kopalni. Już na rynku

Mennica Skarbowa podpisała umowę z KGHM Polska Miedź, na mocy której dealer rozpoczął sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez KGHM, podała Mennica. Współpraca ta pozwoli między innymi na szybsze oferowanie klientom produktów inwestycyjnych z metali szlachetnych wytwarzanych w Polsce.

„Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania produktów ze złota i srebra umożliwi także efektywniejsze uzupełnianie stanów magazynowych, szczególnie w okresach wzmożonego popytu. Dzięki zawartej umowie z KGHM Mennica spodziewa się znaczącego wzrostu sprzedaży szczególnie produktów ze srebra” - podkreślono w komunikacie.

Mennica Skarbowa oferuje złote i srebrne sztabki KGHM wytworzone w Polsce, w Hucie Miedzi Głogów.

»» O kruszcach sprzedawanych przez KGHM czytaj tutaj:

Kruszce polskiego pochodzenia dostępne dla każdego!

Polskie złote sztabki będą sprzedawane tylko u dwóch dystrybutorów w Polsce

„Podpisanie umowy z KGHM to kolejny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa dostaw dla naszych klientów. Złoto wydobywane i produkowane przez KGHM na terenie Polski to absolutny ewenement w historii branży w Polsce. Jesteśmy świadkami, kiedy na rynku pojawiło się polskie złoto z polskiej kopalni. Dla nabywcy takiego złota będzie to miało nie tylko wymiar inwestycyjny, ale i kolekcjonerski, ponieważ wydobycie złota przez KGHM jest dzisiaj ograniczone. Dlatego też polskie złote sztabki będą sprzedawane tylko u dwóch dystrybutorów w Polsce, w tym u Mennicy Skarbowej jako największego dilera złota inwestycyjnego w kraju. Jako firma czujemy się zaszczyceni z tego powodu, że możemy nie tylko urozmaicić portfele inwestycyjne inwestorów, ale i wspierać naszą rodzimą produkcję. Dzięki tej współpracy oferujemy od dzisiaj naszym klientom również produkty ze srebra wyprodukowane w Polsce. To oznacza, że szybciej i skuteczniej reagować będziemy na skoki popytu, uzupełniając nasze magazyny bez opóźnień. KGHM jest światowym potentatem, jeśli chodzi o wydobycie i produkcję srebra” - powiedział dyrektor zarządzający Adam Stroniawski, cytowany w materiale.

Mennica Skarbowa to największy dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych w Polsce, notowany na NewConnect. Głównym obszarem działalności spółki jest sprzedaż złota inwestycyjnego (sztabek i monet bulionowych), a także innych metali szlachetnych oraz biżuterii.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obiecali ulgę? Dołożyli kolejny podatek. Cała PO!

OKI na pół gwizdka

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

»»Co nowego w polskiej gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!