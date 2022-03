PGE solidarna z Ukrainą

PGE do tej pory przekazało blisko 600 tys. zł na pomoc uchodźcom. Pomaga też inaczej. M.in. Wybudowało też linie niskiego napięcia dla zasilania tymczasowego obozu z namiotami przy przejściu w Krościenku

Grupa PGE kontynuuje pomoc dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski oraz wspomaga akcje humanitarne, niosące pomoc mieszkańcom ukraińskich miast, którzy pozostali w ogarniętej wojną ojczyźnie. Do tej pory Grupa PGE udzieliła wsparcia finansowego w kwocie blisko 600 tys. zł, jak również przekazała dary dla Ukraińców przewiezione kilkudziesięcioma busami. PGE wybudowała także tymczasową linię niskiego napięcia zasilającą w energię elektryczną przejście graniczne w Krościenku w województwie podkarpackim.

_PGE na bieżąco reaguje na rosnące potrzeby w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Do tej pory, przekazaliśmy łącznie blisko 600 tys. złotych na pomoc uchodźcom, dostosowanie ośrodków Caritas na przyjęcie rodzin oraz na pomoc humanitarną wysyłaną do Ukrainy. Nasi pracownicy od dwóch tygodni prowadzą zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla rodzin, które w Polsce znalazły pomoc. Na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne wybudowaliśmy także tymczasową linię niskiego napięcia, zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu granicznym w Krościenku, w których znajdują się punkty z pomocą medyczną, posiłkami i pomieszczenia do odpoczynku dla uchodźców – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE, od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, realizuje działania mające na celu pomoc uchodźcom, wspiera organizacje i instytucje dające im schronienie oraz pomaga w skompletowaniu transportów humanitarnych wysyłanych do ukraińskich miast.

Od dwóch tygodni w PGE trwa zbiórka rzeczy dla osób uciekających przed wojną. Pracownicy zebrali i przekazali już do ośrodków, w których znajdują się uchodźcy, środki higieniczne, żywność, lekarstwa i koce w kilkudziesięciu busach. Transporty z darami wyruszają codziennie z różnych lokalizacji.

W najbliższych dniach prowadzona będzie zbiórka artykułów szkolnych dla ukraińskich dzieci, które rozpoczną naukę w polskich szkołach.

Na terenie przygranicznym pracują wolontariusze PGE. Pomagają uchodźcom odnaleźć bliskich, uzyskać pomoc medyczną lub znaleźć miejsce na odpoczynek czy docelowe zakwaterowanie. Wolontariusze organizują również pomoc dla uchodźców w swoich lokalnych społecznościach i wspierają pracowników PGE, którzy przyjęli ukraińskie rodziny w swoich domach.

Fundacja PGE w sposób szczególny zadbała także o ukraińskie dzieci, przekazując do tej pory ponad 1000 terapeutycznych misiów. Pluszowe zabawki trafiły do dzieci z domów dziecka i rodzin przebywających w Polsce.

W najbliższych dniach Fundacja PGE sfinansuje zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem, które przy współpracy ze Strażą Graniczną i władzami Podkarpacia, zostaną przekazane władzom Lwowa i Truskawca.

mat. prasowe, mw

CZYTAJ TEŻ: Rosyjski oligarcha do władz: Nie cofajcie nas do 1917 roku!