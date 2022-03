Rosjanie grożą koncernom, że przejmą ich majątki, znaki towarowe i aresztują szefów!

McDonald’s, Coca-Cola Co., P&G i IBM wśród firm, które zostały ostrzeżone przed możliwością aresztowania liderów, konfiskatą mienia i przejęciem znaków towarowych - poinformował w poniedziałek The Wall Street Journal.

„Według osób zaznajomionych ze sprawą, rosyjscy prokuratorzy wystosowali ostrzeżenia do zachodnich firm w Rosji, grożąc aresztowaniem liderów korporacji krytykujących rząd lub zajęciem aktywów firm, które wycofają się z kraju” - podał WSJ.

Gazeta powołała się na swoje źródła, które powiedziały, że „w minionym tygodniu prokuratorzy przekazali ostrzeżenia firmom takim jak Coca-Cola Co., McDonald’s Corp., Procter & Gamble Co, International Business Machines Corp. IBM i właściciel KFC, Yum Brands Inc, YUM Telefony, listy i wizyty zawierały groźby pozwania firm do sądu i zajęcia aktywów, w tym znaków towarowych” Źródła dodały, że „ostrzeżenia prokuratury były skierowane do firm z różnych sektorów, w tym technologicznego, spożywczego, odzieżowego i bankowego”.