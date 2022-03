Abramowicz w Izraelu

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, który po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty brytyjskimi sankcjami, był widziany na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie krótko przed tym, jak wiązany z jego osobą odrzutowiec wystartował do Stambułu - informuje w poniedziałek agencja Reutera. To kolejny rosyjski oligarcha, który na dniach udał się do Izraela

Zdjęcie widziane przez Reutersa przedstawiało właściciela brytyjskiego klubu piłkarskiego Chelsea siedzącego w poczekalni dla VIP-ów z maską opuszczoną na brodę. Agencja nie była w stanie zweryfikować, czy Abramowicz wszedł na pokład samolotu.

CZYTAJ TEŻ: Abramowicz i sześciu oligarchów z sankcjami W. Brytanii

Posiadający izraelskie obywatelstwo Abramowicz jest jednym z najbardziej znanych rosyjskich oligarchów pochodzenia żydowskiego, blisko związanych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W czwartek brytyjski rząd zakazał wjazdu do kraju siedmiu rosyjskim oligarchom, w tym mieszkającemu w Londynie Abramowiczowi, i zamroził ich aktywa.

CZYTAJ TEŻ: Dom rosyjskiego oligarchy w Londynie zajęli squattersi

CZYTAJ TEŻ: Musk wyzwał Putina na pojedynek

mw, PAP