Rosyjskie wojsko celowo niszczy sprzęt rolniczy

Rosyjscy żołnierze celowo niszczą na Ukrainie sprzęt rolniczy – poinformowała we wtorek agencja Ukrinform, powołując się na post wywiadu ukraińskiego w komunikatorze Telegram.

Systematyczne przypadki takich działań odnotowano w rejonie browarskim (obwód kijowski), melitopolskim (obwód zaporoski), pryłuckim, nieżyńskim i nowogrodzkim (obwód czernihowski), a także w niektórych rejonach obwodu chersońskiego i charkowskiego - poinformowano.

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowo-bombowy na bazę sprzętu rolniczego w obwodzie sumskim; zniszczono ponad 30 sztuk.

Jak podkreślono, siły rosyjskie również masowo rekwirują sprzęt rolniczy, by wykorzystywać go do budowy umocnień. Do takich prac zmuszana jest ludność okupowanych terenów.

PAP/RO