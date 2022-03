Wielcy polscy ekonomiści na monetach kolekcjonerskich NBP

Wielcy polscy ekonomiści / autor: NBP

NBP upamiętnia największych polskich ekonomistów na monetach kolekcjonerskich. Tegoroczna wiosna będzie należała do trzech wybitnych wizjonerów i reformatorów: Władysława Grabskiego, Leona Biegeleisena oraz Jana Stanisława Lewińskiego. Ich wizerunki znajdą się na popularnej serii „Wielcy Polscy ekonomiści”. Pierwsza emisja − z wizerunkiem Władysława Grabskiego − już w kwietniu.

Banknoty i monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski nawiązują do ważnych wydarzeń, upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich zasługi dla historii Polski. Serią „Wielcy polscy ekonomiści” NBP pragnie uhonorować wielkich Polaków, których dorobek tworzy historię rodzimej ekonomii.

Zreformował finanse państwa

Władysław Grabski – polski polityk, ekonomista, historyk, działacz niepodległościowy żyjący w latach 1874-1938. To jemu Polacy zawdzięczali reformę walutową z 1924 r., która doprowadziła do stabilizacji budżetu oraz zduszenia hiperinflacji.

W swoim dziele „O własnych siłach” pisał:

Srebrna moneta kolekcjonerska poświęcona Władysławowi Grabskiemu jako pierwsza w tym roku wzbogaci serię „Wielcy polscy ekonomiści”. Narodowy Bank Polski zaplanował jej emisję na 21 kwietnia 2022r.

Walczył o lepsze jutro

Leon Biegeleisen – ekonomista i naukowiec. Popierał stopniowe prospołeczne reformy, uznając zarazem, że zarówno publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać równie efektywnie. Był zwolennikiem aktywnej polityki państwa. W swoim dziele – „Wstęp do nauki ekonomii społecznej” napisał:

Jeśli kiedy, to właśnie w tej chwili, gdy przewartościowują się obok nas i u nas wszelkie wartości, burzą się i powstają nowe światy w tempie nieraz zawrotnym, oderwanie się od tego lub innego odcinka rzeczywistości i wniknięcie w podstawy poznania społeczno-ekonomicznego może przyczynić się do przyśpieszenia osiągnięcia tego, co nam wszystkim przyświeca, także i w badaniu naukowym: lepszego i trwalszego jutra.